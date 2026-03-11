Icon

سوسن بدر تطمئن الجمهور على صحة عادل إمام

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٦ مساءً
سوسن بدر تطمئن الجمهور على صحة عادل إمام
المواطن - فريق التحرير

كشفت الفنانة القديرة سوسن بدر عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير “الزعيم” عادل إمام، واصفةً ابتعاده الحالي عن الساحة الفنية بأنه بمثابة “استراحة محارب” بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وأكدت سوسن بدر، خلال لقاء تلفزيوني أُذيع مساء الثلاثاء، أنها تكنّ احتراماً كبيراً لقرار عادل إمام بالابتعاد عن الأضواء والتمتع بوقته الخاص، مشيرة إلى أنها تحرص دائماً على الاطمئنان عليه عبر التواصل المستمر مع أبنائه؛ المخرج رامي إمام، والفنان محمد إمام، وابنته سارة. وشددت على أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة وحالة ممتازة، ويعيش أوقاتاً هادئة وسعيدة محاطاً بدفء عائلته وأحفاده.

وفاء للبدايات واعتراف بالفضل

وفي لفتة وفاء نادرة، أرجعت الفنانة سوسن بدر جزءاً كبيراً من الفضل في نجاحها ومسيرتها الفنية الطويلة إلى قامتين كبيرتين في الفن المصري؛ هما الراحل نور الشريف، والزعيم عادل إمام. وأوضحت أنهما قدما لها دعماً لا يُقدر بثمن في بداياتها، ولم يبخلا عليها يوماً بالتوجيه والإرشاد.

واستعادت بدر ذكريات وقوفها الأول أمام الزعيم في المسلسل الشهير “أحلام الفتى الطائر” عام 1976، حين كانت لا تزال طالبة تتلمس خطواتها الأولى في عالم التمثيل. وأكدت أن عادل إمام احتواها فنياً بكل حب، وقدم لها نصائح ذهبية وملاحظات دقيقة لا تزال محفورة في ذاكرتها، وتستند إليها في مشوارها الفني حتى اليوم.

