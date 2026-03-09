سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10830.73 نقطة

Icon

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (176.46) نقطة، ليصل إلى مستوى (10830.73) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (7) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (343) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (42) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (220) شركة.
وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وكيمانول، وسيسكو القابضة، وينساب، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مجموعة إم بي سي، والنايفات، وبدجت السعودية، وسي جي إس، والكيميائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.93%) و(8.49%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وبترو رابغ، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (333.15) نقطة، ليصل إلى مستوى (22277.16) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (38) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (2.9) مليون سهم.

