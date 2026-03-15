سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10886.63 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا (6.64) نقاط ليقفل عند مستوى (10886.63) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (2.9) مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (152) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (109) شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (148) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الدوائية، كيمانول، وشاكر، وأبومعطي، ودار المعدات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المطاحن الحديثة، والأسماك، والتصنيع، وأميانتيت، وإعمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.11%) و(5.38%).
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والإنماء، وبترو رابغ، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، ومعادن، والاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (68.42) نقطة ليقفل عند مستوى (22438.82) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (28) مليون ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت (1.8) مليون سهم.