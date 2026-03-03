سوق دبي المالي يعلن استئناف التداول غدًا الأربعاء

أعلنت هيئة سوق المال في الإمارات، اليوم، عن استئناف التداول وأنشطة المقاصة والتسوية في أسواق رأس المال بالدولة (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي) اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن قرار استئناف التداول يأتي بعد تنسيق مستمر بينها والسوقين وفق الإطار الزمني الذي تم الإعلان عنه سابقاً، مؤكدة مواصلتها مراقبة التطورات في المنطقة عن كثب، واتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة وفقاً لصلاحياتها القانونية والتنظيمية، بما يحقق حماية المستثمرين.

كما دعت جميع الأطراف المعنية إلى متابعة القنوات الرسمية لكل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي للاطلاع على أي مستجدات لاحقة.