سوق دبي المالي يعلن استئناف التداول غدًا الأربعاء

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
أعلنت هيئة سوق المال في الإمارات، اليوم، عن استئناف التداول وأنشطة المقاصة والتسوية في أسواق رأس المال بالدولة (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي) اعتباراً من يوم غد الأربعاء.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن قرار استئناف التداول يأتي بعد تنسيق مستمر بينها والسوقين وفق الإطار الزمني الذي تم الإعلان عنه سابقاً، مؤكدة مواصلتها مراقبة التطورات في المنطقة عن كثب، واتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة وفقاً لصلاحياتها القانونية والتنظيمية، بما يحقق حماية المستثمرين.
كما دعت جميع الأطراف المعنية إلى متابعة القنوات الرسمية لكل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي للاطلاع على أي مستجدات لاحقة.