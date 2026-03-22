شاطئ أملج يستقطب الأهالي والزوار خلال إجازة عيد الفطر

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٢ مساءً
المواطن - واس

يشهد شاطئ محافظة أملج خلال أيام عيد الفطر، إقبالًا متزايدًا من المواطنين والمقيمين، الذين يقصدونه للاستمتاع بالأجواء البحرية المعتدلة والطبيعة الساحلية التي تتميز بها المحافظة.
وتتوافد العائلات على الواجهات البحرية والمسطحات الخضراء الممتدة على طول الكورنيش، لقضاء أوقاتهم في التنزه والجلوس على الشاطئ، إضافة إلى ممارسة الأنشطة الترفيهية في الساحات المفتوحة ومناطق الألعاب المخصصة للأطفال.
وتشهد الممرات المخصصة للمشي حضورًا لافتًا من المتنزهين، إلى جانب إقبال الشباب على الملاعب الرياضية المفتوحة، في حين تتوزع العائلات على الشواطئ الرملية للاستمتاع بإطلالات البحر الأحمر وصفاء مياهه.
ويعكس هذا الإقبال ما تتمتع به محافظة أملج من مقومات سياحية متنوعة، تجمع الطبيعة البحرية والبنية التحتية المتكاملة، مما يجعلها وجهة مفضلة للزوار خلال المواسم والإجازات، في ظل الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتطوير المرافق العامة.

قد يهمّك أيضاً
انطلاق فعاليات عيد الفطر في بيت الثقافة ببريدة

انطلاق فعاليات عيد الفطر في بيت الثقافة ببريدة

لقطات توثق مظاهر الاحتفاء بعيد الفطر برفحاء

لقطات توثق مظاهر الاحتفاء بعيد الفطر برفحاء

إقرأ المزيد

انطلاق فعاليات عيد الفطر في بيت الثقافة ببريدة
السعودية

انطلاق فعاليات عيد الفطر في بيت الثقافة...

السعودية
الشؤون الإسلامية: بيان إلحاقي بشأن إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1447هـ
السعودية

الشؤون الإسلامية: بيان إلحاقي بشأن إقامة صلاة...

السعودية
جاهزية 153 جامعًا لصلاة عيد الفطر في الشمالية
السعودية

جاهزية 153 جامعًا لصلاة عيد الفطر في...

السعودية
لقطات توثق مظاهر الاحتفاء بعيد الفطر برفحاء
السعودية

لقطات توثق مظاهر الاحتفاء بعيد الفطر برفحاء

السعودية
“الحناء” في حياة المرأة السعودية.. رمز الجمال وإرث الأمهات وجدّات الماضي
السعودية

“الحناء” في حياة المرأة السعودية.. رمز الجمال...

السعودية
تجهيز 664 جامعًا لصلاة عيد الفطر في حائل
السعودية

تجهيز 664 جامعًا لصلاة عيد الفطر في...

السعودية
أمانة العاصمة المقدسة تُكمل استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر
السعودية

أمانة العاصمة المقدسة تُكمل استعداداتها لاحتفالات عيد...

السعودية
اكتمال جاهزية أمانات المناطق بمئات المواقع الاحتفالية استعدادًا لعيد الفطر
السعودية

اكتمال جاهزية أمانات المناطق بمئات المواقع الاحتفالية...

السعودية