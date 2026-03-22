شاطئ أملج يستقطب الأهالي والزوار خلال إجازة عيد الفطر

يشهد شاطئ محافظة أملج خلال أيام عيد الفطر، إقبالًا متزايدًا من المواطنين والمقيمين، الذين يقصدونه للاستمتاع بالأجواء البحرية المعتدلة والطبيعة الساحلية التي تتميز بها المحافظة.

وتتوافد العائلات على الواجهات البحرية والمسطحات الخضراء الممتدة على طول الكورنيش، لقضاء أوقاتهم في التنزه والجلوس على الشاطئ، إضافة إلى ممارسة الأنشطة الترفيهية في الساحات المفتوحة ومناطق الألعاب المخصصة للأطفال.

وتشهد الممرات المخصصة للمشي حضورًا لافتًا من المتنزهين، إلى جانب إقبال الشباب على الملاعب الرياضية المفتوحة، في حين تتوزع العائلات على الشواطئ الرملية للاستمتاع بإطلالات البحر الأحمر وصفاء مياهه.

ويعكس هذا الإقبال ما تتمتع به محافظة أملج من مقومات سياحية متنوعة، تجمع الطبيعة البحرية والبنية التحتية المتكاملة، مما يجعلها وجهة مفضلة للزوار خلال المواسم والإجازات، في ظل الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتطوير المرافق العامة.