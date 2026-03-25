شاطئ الشعيبة.. وجهة سياحية واعدة تعزّز مسارات السياحة الاستكشافية والتاريخية

على امتداد الساحل الجنوبي الغربي للبحر الأحمر، تتجلّى في الشعيبة مشاهد طبيعية تنسجها الشعاب المرجانية؛ وتتعانق ألوانه في أعماق البحر، وتتشكّل الحياة في أدق تفاصيلها، لتُقدِّم لوحة بيئية نابضة تختزن في طيّاتها أسرار الزمن وثراء المكان.

وتقف هذه الشعاب بوصفها أحد أبرز الأصول الطبيعية التي تجمع الجمال والوظيفة؛ فهي ليست مجرد تكوينات بحرية، بل منظومة حيّة تنبض بالحياة، وتحتضن عوالم مائية متكاملة، حيث تتراقص الأسماك بين تلافيفها، وتجد الكائنات البحرية فيها مأوى وملاذًا، في توازنٍ دقيق يعكس حكمة الخلق وروعة التناغم البيئي.

وتُسجِّل الشعاب المرجانية في عمق هذه التكوينات، تاريخًا جيولوجيًا ممتدًا، إذ تحفظ بين طبقاتها أحافير وشواهد تُخبر عن تحوّلات الأرض والبحر، وتروي قصة تشكُّل السواحل عبر ملايين السنين، وكأنها أرشيفٌ طبيعي مفتوح تقرأ فيه الأرض سيرتها، ويستدلّ منه الإنسان على مسارات التغيّر والتكوّن.

تاريخ مرسى للحكايات البحرية

ولم تكن الشعيبة مجرد شاطئٍ عابر، بل تاريخ مرسى للحكايات البحرية؛ إذ شكّلت شعابها حواجز طبيعية تحمي السفن، ومرافئ آمنة تستقبل القوافل البحرية، فكانت بوابةً لعبور التجارة، ومشهدًا تتلاقى فيه رحلات البحر مع طموحات الإنسان، في امتدادٍ يعكس عمق الحضور البحري للمكان في ذاكرة الجزيرة العربية.

وتتجاوز أهمية هذه الشعاب بُعدها البيئي والتاريخي لتغدو رافدًا اقتصاديًا واعدًا في مسار السياحة البيئية، إذ تستقطب عشّاق الاستكشاف والغوص الباحثين عن الجمال البِكر والتجربة الأصيلة، في إطارٍ يُعزّز تنويع المنتجات السياحية، ويرفد الاقتصاد الوطني بفرص نوعية تتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي ظلّ الاهتمام المتنامي بالحفاظ على البيئة البحرية، تتعاظم الجهود لحماية هذه الشعاب وإعادة تأهيلها، بما يضمن استدامة هذا الكنز الطبيعي، ويُرسّخ الوعي بأهمية صون الموارد البيئية؛ لتبقى الشعيبة نموذجًا حيًا للتوازن بين الإنسان والطبيعة، وبين التنمية والحفاظ على الإرث.

وتظل الشعاب المرجانية في الشعيبة أكثر من مجرد مشهد طبيعي؛ إنها ذاكرة بحر، ونبض حياة، ومرآة زمنٍ تتعانق فيه الجغرافيا مع التاريخ، لتروي في صمتها العميق حكاية مكانٍ لا يزال يحتفظ بألقه، ويمنح المستقبل امتدادًا من الجمال والاستدامة.