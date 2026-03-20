شرطة أبوظبي توقف 109 أشخاص بتهم نشر معلومات مضللة عن الحرب

أعلنت شرطة أبوظبي الجمعة توقيف أكثر من مئة شخص من جنسيات مختلفة بتُهم تصوير وتداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الحرب المستمرة في الشرق الأوسط بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.
وأكدت شرطة أبوظبي عبر منصة إكس أنه تم ضبط 109 أشخاص من جنسيات مختلفة قاموا بتصوير مواقع وأحداث وتداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأحداث الجارية، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام ونشر الشائعات بين أفراد المجتمع.
وتابعت أنها اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية في رصد ومتابعة المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه السلوكيات تُعد مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها.