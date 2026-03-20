الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

شرطة أبوظبي توقف 109 أشخاص بتهم نشر معلومات مضللة عن الحرب

الجمعة ٢٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شرطة أبوظبي الجمعة توقيف أكثر من مئة شخص من جنسيات مختلفة بتُهم تصوير وتداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الحرب المستمرة في الشرق الأوسط بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وأكدت شرطة أبوظبي عبر منصة إكس أنه تم ضبط 109 أشخاص من جنسيات مختلفة قاموا بتصوير مواقع وأحداث وتداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأحداث الجارية، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام ونشر الشائعات بين أفراد المجتمع.

قد يهمّك أيضاً
وفاة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي في أبوظبي

وفاة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي في أبوظبي

شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصًا لنشر معلومات مضللة وتصوير مواقع الأحداث

شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصًا لنشر معلومات مضللة وتصوير مواقع الأحداث

وتابعت أنها اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية في رصد ومتابعة المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه السلوكيات تُعد مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها.

إقرأ المزيد

وفاة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي في أبوظبي
العالم

وفاة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي...

العالم