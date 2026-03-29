شركة ألومنيوم البحرين تعلن تعرض منشآتها لهجوم إيراني وإصابة شخصين

أعلنت شركة ألومنيوم البحرين “ألبا” أن منشأتها تعرضت لهجوم إيراني آثم يوم أمس السبت، كاشفة عن إصابة شخصين جراء الهجوم.
وقالت الشركة ، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين، إن سلامة وأمن موظفيها تظل على رأس أولويتها، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمنشآتها، وتواصل تركيزها على الحفاظ على استمرارية عملياتها وسلامة فريق عملها.
وأكدت أنها ستصدر مزيدا من التحديثات في الوقت المناسب، كلما اقتضت الحاجة ذلك.
وكانت شركة فولاذ القابضة، وهي مجموعة صناعية متخصصة بالحديد والصلب والشركة الأم لكل من شركة حديد البحرين وشركة صلب، قد أعلنت مساء أمس السبت حالة القوة القاهرة على بعض عمليات المجموعة نتيجة للتطورات الإقليمية الجارية في الشرق الأوسط وما نتج عنها من تحديات أمنية ولوجستية.