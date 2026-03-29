الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة | أمطار على العاصمة الرياض | وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة | الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا | رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية | تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا | حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة | أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في "سيري" | روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر | باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم

شركة ألومنيوم البحرين تعلن تعرض منشآتها لهجوم إيراني وإصابة شخصين

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة ألومنيوم البحرين “ألبا” أن منشأتها تعرضت لهجوم إيراني آثم يوم أمس السبت، كاشفة عن إصابة شخصين جراء الهجوم.

وقالت الشركة ، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين، إن سلامة وأمن موظفيها تظل على رأس أولويتها، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمنشآتها، وتواصل تركيزها على الحفاظ على استمرارية عملياتها وسلامة فريق عملها.

وأكدت أنها ستصدر مزيدا من التحديثات في الوقت المناسب، كلما اقتضت الحاجة ذلك.

وكانت شركة فولاذ القابضة، وهي مجموعة صناعية متخصصة بالحديد والصلب والشركة الأم لكل من شركة حديد البحرين وشركة صلب، قد أعلنت مساء أمس السبت حالة القوة القاهرة على بعض عمليات المجموعة نتيجة للتطورات الإقليمية الجارية في الشرق الأوسط وما نتج عنها من تحديات أمنية ولوجستية.

