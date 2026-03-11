Icon

السعودية
يوافق الحادي عشر من شهر مارس من كل عام

شوارع وميادين جازان ترفرف براية التوحيد احتفاءً بيوم العَلَم

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٥ صباحاً
المواطن - واس

اكتست مدينة جيزان ومحافظات منطقة جازان اللون الأخضر، ورفرفت راية التوحيد عالية في الشوارع والميادين والواجهات العامة، احتفاءً بيوم العلم الذي يوافق الحادي عشر من شهر مارس من كل عام.


وازدانت مباني الإدارات الحكومية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة باللون الأخضر، وارتفعت عليها راية التوحيد؛ تعبيرًا عن الاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية، وتأكيدًا لما يحمله العلم السعودي من دلالاتٍ تاريخيةٍ راسخةٍ تجسد الثوابت والقيم التي قامت عليها الدولة السعودية منذ تأسيسها.

وتزينت الطرق الرئيسة والساحات العامة والميادين بالأعلام السعودية التي ارتفعت على المباني والواجهات، في مشهدٍ وطني يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز براية التوحيد، ويجسد مكانة العلم السعودي رمزًا للوحدة الوطنية.
ويُعد يوم العلم مناسبة وطنية يستحضر فيها المواطنون مسيرة الدولة السعودية المباركة، ويجددون من خلالها مشاعر الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، والاعتزاز بالعلم السعودي الذي يرفرف عاليًا شاهدًا على مجد الوطن ونهضته.

