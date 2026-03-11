شوارع وميادين جازان ترفرف براية التوحيد احتفاءً بيوم العَلَم “هيئة الطرق” تؤكد جاهزية شبكة الطرق لخدمة مواطني دول التعاون الخليجي دوريات الأمن بالرياض تضبط 5 مقيمين لممارستهم التسول سفير المملكة يزور يزور جناح السعودية في معرض لندن الدولي للكتاب 2026 مبنى إمارة جازان يتوشّح بالأخضر احتفاءً بـ يوم العَلَم السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن إدانة العدوان الإيراني على الخليج والأردن الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة البحرين: القبض على 6 أشخاص واحالتهم للنيابة لقيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة العيد
اكتست مدينة جيزان ومحافظات منطقة جازان اللون الأخضر، ورفرفت راية التوحيد عالية في الشوارع والميادين والواجهات العامة، احتفاءً بيوم العلم الذي يوافق الحادي عشر من شهر مارس من كل عام.
وازدانت مباني الإدارات الحكومية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة باللون الأخضر، وارتفعت عليها راية التوحيد؛ تعبيرًا عن الاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية، وتأكيدًا لما يحمله العلم السعودي من دلالاتٍ تاريخيةٍ راسخةٍ تجسد الثوابت والقيم التي قامت عليها الدولة السعودية منذ تأسيسها.
وتزينت الطرق الرئيسة والساحات العامة والميادين بالأعلام السعودية التي ارتفعت على المباني والواجهات، في مشهدٍ وطني يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز براية التوحيد، ويجسد مكانة العلم السعودي رمزًا للوحدة الوطنية.
ويُعد يوم العلم مناسبة وطنية يستحضر فيها المواطنون مسيرة الدولة السعودية المباركة، ويجددون من خلالها مشاعر الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، والاعتزاز بالعلم السعودي الذي يرفرف عاليًا شاهدًا على مجد الوطن ونهضته.