يعتمد على منظومة تشغيلية متكاملة لإدارة الحشود

صحن المطاف.. مشهد تعبدي تتجلّى فيه عظمة المكان ووحدة القاصدين

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
المواطن - واس

ارتبط صحن المطاف بتاريخ المسجد الحرام منذ اللحظة الأولى التي شُرع فيها الطواف حول الكعبة المشرفة، ليكون هذا الموضع شاهدًا حيًا على أقدم شعيرة جماعية عرفتها البشرية، ومسرحًا متواصلًا لعبادةٍ لم تنقطع عبر القرون، فمنذ أن رفع نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام قواعد البيت، ظل الطواف يدور حول الكعبة في فضائها المباشر، محافظًا على مركزية المكان، ومؤسسًا لخصوصية صحن المطاف بوصفه قلب العبادة ومركز الحركة الإيمانية.

وعبر العصور الإسلامية المتعاقبة، ظل صحن المطاف محتفظًا بوظيفته العقدية الأساسية، رغم ما شهده من تطور عمراني وتنظيمي، دون المساس بجوهر الشعيرة أو تغيير مسارها, وقد شكّل هذا التوازن بين الثبات والتطوير أحد أبرز سمات عمارة الحرم عبر التاريخ.

القلب الحركي للمسجد الحرام

ويُعدّ صحن المطاف اليوم القلب الحركي للمسجد الحرام، والمساحة التي تحتضن شعيرة الطواف في صورتها الأكثر نقاءً، حيث تتحول الحركة الدائرية للطائفين إلى مشهدٍ إيماني جامع، تتلاشى فيه الفوارق، وتتوحّد الخطى حول قبلة المسلمين، في صورة تجسّد معنى التوحيد عمليًا، وتؤكد مركزية الكعبة المشرفة في حياة الأمة الإسلامية.

وشهد صحن المطاف في العهد السعودي مرحلة نوعية من التطوير، انطلقت من فهمٍ عميق لطبيعة الشعيرة ومتطلباتها، حيث أُعيد تنظيم المسارات، وتحسين الأرضيات، وتوسيع نطاق الحركة، بما يحقق الانسيابية والسلامة، ويحدّ من التقاطعات البشرية، خصوصًا في مواسم الذروة, وجاء هذا التطوير ليجعل الحركة الجماعية للطائفين أكثر انتظامًا، دون أن يشعر الطائف بانقطاعٍ عن روح العبادة أو تشويشٍ على خشوعه.

وتقوم هندسة صحن المطاف على فلسفة واضحة مفادها أن العمارة في الحرم الشريف خادمةٌ للشعيرة، لا متقدمة عليها، حيث جرى توظيف الحلول الإنشائية والتشغيلية لخدمة الإنسان في عبادته، وضمان قدرته على أداء الطواف في أجواء من الطمأنينة والسكينة, وقد شملت هذه الجهود توفير بيئة آمنة تتناسب مع الكثافة البشرية العالية، مع المحافظة على البعد الروحي للمكان.

ويعتمد صحن المطاف على منظومة تشغيلية متكاملة لإدارة الحشود، تقوم على التخطيط المسبق، والمراقبة الدقيقة، والتوجيه المرن، بما يسهم في توزيع الكثافات البشرية بشكل متوازن، ويحدّ من الاختناقات، دون تدخلٍ مباشر في تجربة الطائف, ويُلاحظ أن هذا التنظيم الدقيق يعمل بصمت، ليبقى المشهد الإيماني هو العنوان الأبرز، والحركة التعبدية هي السيّد الأول للمكان.

مشهدٍ إيماني ممتد عبر الزمان

ولا يقتصر صحن المطاف على كونه مساحةً للحركة، بل يشكّل فضاءً تعبديًا تتجلّى فيه أسمى معاني القرب من الكعبة المشرفة، حيث يشعر الطائف، مهما اختلف موقعه، بأنه جزء من مشهدٍ إيماني ممتد عبر الزمان، تتلاقى فيه خطى الحاضر مع آثار الماضي، في صورة تعكس استمرارية الشعيرة ووحدة الأمة.

وتندرج أعمال تطوير صحن المطاف ضمن رؤية شاملة انتهجتها المملكة في عمارة المسجد الحرام، قائمة على الجمع بين الحفاظ على الهوية التاريخية للمكان، والاستجابة لمتطلبات الواقع المعاصر، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها لقاصدي بيت الله الحرام، ويعكس مستوى العناية التي توليها الدولة لخدمة أقدس بقاع الأرض.

ويؤكد صحن المطاف، في صورته الراهنة، أن الهندسة في المسجد الحرام ليست مجرد تصميمٍ عمراني، بل امتداد تاريخي لشعيرةٍ خالدة، تحوّلت فيها العمارة إلى شاهدٍ صامت على الطواف، لا ينافسه ولا يطغى عليه, فهنا، لا تُقاس المساحات باتساعها، بل بما تحمله من ذاكرة، وما تمنحه من خشوع، وما تختزنه من رسالة مفادها أن صحن المطاف سيظل قلب المسجد الحرام النابض، وذاكرة الطواف التي لم تنقطع منذ فجر التوحيد وحتى اليوم.

