Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار Icon أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
مواقع أثرية متعددة تعكس عمق الاستيطان البشري

صخور الشمالية.. شواهد على آثار الإنسان منذ آلاف السنين

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
صخور الشمالية.. شواهد على آثار الإنسان منذ آلاف السنين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

في تضاريسٍ صخرية تمتد شمال مدينة عرعر، ما زالت آثار الإنسان القديم حاضرة على واجهات الصخور وفي تشكيلات حجرية صامتة، تحولت مع مرور الزمن إلى شواهد تاريخية توثق أنماط حياة ومعتقدات وممارسات اجتماعية سبقت ظهور الكتابة والتدوين بآلاف السنين.

وتزخر منطقة الحدود الشمالية بمواقع أثرية متعددة تعكس عمق الاستيطان البشري على أرضها منذ عصور مبكرة، وتمتد شواهدها من العصر الحجري الحديث وحتى الفترات الإسلامية، في تسلسل زمني يبرز تنوع المجتمعات التي عاشت في المنطقة وتفاعلها مع بيئتها الطبيعية عبر فترات طويلة.

قد يهمّك أيضاً
أمانة الشمالية تطرح 174 فرصة استثمارية نوعية لجذب المستثمرين

أمانة الشمالية تطرح 174 فرصة استثمارية نوعية لجذب المستثمرين

أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية

أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية

منشآت حجرية

ومن أبرز هذه الشواهد المنشآت الحجرية المنتشرة في شمال غرب مدينة عرعر، وهي منشآت تتنوع في أشكالها وأحجامها وأنماطها، ويرجّح المختصون أن تأريخها يعود إلى نهاية العصر الحجري الحديث وبدايات الفترات اللاحقة له، وقد استخدمت بوصفها مدافن حجرية لحفظ رفات الموتى.

وفي جانب آخر، تضم المنطقة عددًا من مواقع الفنون الصخرية التي تُعد من أبرز الشواهد الأثرية، من بينها موقع شعيب حامر، الذي يحتوي على مجموعة واسعة ومتنوعة من الرسوم المنفذة على واجهات صخرية طبيعية، ما يجعله من المواقع البارزة في توثيق النشاط الإنساني القديم في المنطقة.

وتتنوع موضوعات هذه الفنون بين مشاهد الصيد والفروسية والرقص والأنشطة اليومية والطقوس الاجتماعية، ونُفذت بأساليب فنية متعددة، من أبرزها الأسلوب الإطاري والأسلوب التجريدي، إلى جانب تنوع طرق التنفيذ بين الحزّ والنقر، سواء المباشر أو غير المباشر.

وتظهر الرسوم الصخرية أشكالًا إنسانية وحيوانية متعددة، من بينها الجمال والخيول والغزلان، إضافة إلى بعض الحيوانات البرية والمفترسة التي انقرضت منذ زمن بعيد، وهو ما يقدّم صورة عن ثراء البيئة الطبيعية في تلك الحقب، ويساعد على فهم تطور العلاقة بين الإنسان ومحيطه عبر العصور.

وأوضح مدير عام الآثار الدكتور سلطان العتيبي أن مواقع المنشآت الحجرية والفنون الصخرية في منطقة الحدود الشمالية تمثل جزءًا أصيلًا من الإرث الثقافي الوطني، وتشكل مصدرًا مهمًا للدراسات الأثرية والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية أعمال المسح والتوثيق والحماية لضمان الحفاظ على هذه الشواهد الحضارية بوصفها ذاكرة تاريخية للأجيال القادمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة الشمالية تطرح 174 فرصة استثمارية نوعية لجذب المستثمرين
السعودية

أمانة الشمالية تطرح 174 فرصة استثمارية نوعية...

السعودية