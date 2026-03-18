Icon

وزير الداخلية يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع نظيره العراقي

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
اصطف المصلون في مشهد مهيب يجسد وحدة المسلمين

صلاة التهجد في المسجد الحرام ليلة 29 رمضان.. مشاهد إيمانية تفيض خشوعًا وسكينة

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٤ صباحاً
صلاة التهجد في المسجد الحرام ليلة 29 رمضان.. مشاهد إيمانية تفيض خشوعًا وسكينة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شهد المسجد الحرام ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان توافدًا كثيفًا من قاصدي بيت الله الحرام لأداء صلاة التهجد، تزامنًا مع ليلة ختم القرآن الكريم، في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والخشوع، إذ امتلأت أروقته وساحاته بالمصلين الذين توافدوا منذ ساعات مبكرة، طلبًا للأجر واغتنامًا لفضل هذه الليلة.
وتعالت أصوات التلاوات العطرة في أرجاء المسجد الحرام، فيما اصطف المصلون في مشهد مهيب يجسد وحدة المسلمين، وسط أجواء خاشعة امتزجت فيها الدموع بالدعاء، وارتفعت الأكفّ إلى السماء رجاءً وقبولًا.


ووثّقت عدسة “واس” تلك المشاهد الإيمانية الفيّاضة، التي عكست روحانية المكان والزمان، وأظهرت تنوع قاصدي المسجد الحرام من مختلف الجنسيات، وهم يؤدون صلاتهم في سكينة وطمأنينة، تحفّهم منظومة متكاملة من الخدمات المتطورة.
وعملت الجهات المعنية على تكثيف جهودها التشغيلية والخدمية، من خلال تعزيز أعمال التفويج، وتكامل خدمات النظافة والتعقيم، وتوفير مياه زمزم في مختلف المواقع، إلى جانب تشغيل أنظمة التكييف والإضاءة على مدى الساعة، بما يضمن راحة المصلين وسلامتهم.
وانتشرت الفرق الميدانية الإرشادية داخل المسجد الحرام وساحاته، لتقديم التوجيه والمساعدة لقاصدي البيت العتيق، وتنظيم حركة الدخول والخروج، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الانسيابية والأمان.
وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة –أيدها الله–، وحرصها المستمر على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء يسودها الأمن والسكينة.
وتبقى ليلة ختم القرآن في المسجد الحرام إحدى أعظم المحطات الإيمانية التي يترقبها المسلمون في العشر الأواخر من رمضان، لما تحمله من معانٍ روحانية عميقة، تجسدها هذه الجموع الغفيرة في أقدس بقاع الأرض.

قد يهمّك أيضاً
مشاهد إيمانية وإنسانية بأروقة وساحات المسجد الحرام ليلة 29 رمضان

مشاهد إيمانية وإنسانية بأروقة وساحات المسجد الحرام ليلة 29 رمضان

قاصدو المسجد الحرام يشهدون ختم القرآن الكريم ليلة 29 من شهر رمضان

قاصدو المسجد الحرام يشهدون ختم القرآن الكريم ليلة 29 من شهر رمضان

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قاصدو المسجد الحرام يشهدون ختم القرآن الكريم ليلة 29 من شهر رمضان
السعودية

قاصدو المسجد الحرام يشهدون ختم القرآن الكريم...

السعودية
لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان
السعودية

لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد...

السعودية
مشاهد إيمانية وإنسانية بأروقة وساحات المسجد الحرام ليلة 29 رمضان
السعودية

مشاهد إيمانية وإنسانية بأروقة وساحات المسجد الحرام...

السعودية
هيئة العناية بالحرمين توظف منظومة صوتية متطورة حول المسجد الحرام
السعودية

هيئة العناية بالحرمين توظف منظومة صوتية متطورة...

السعودية
خطيب المسجد الحرام: يوم العيد يوم فرح مشروع بالطاعة والشكر لا بالغفلة والمعصية
أخبار رئيسية

خطيب المسجد الحرام: يوم العيد يوم فرح...

أخبار رئيسية
أعمدة المسجد الحرام.. شواهد معمارية تحمل التاريخ وتخدم ملايين المصلين
السعودية

أعمدة المسجد الحرام.. شواهد معمارية تحمل التاريخ...

السعودية
الشؤون الدينية تكثّف استعداداتها لختم القرآن الكريم في المسجد الحرام
السعودية

الشؤون الدينية تكثّف استعداداتها لختم القرآن الكريم...

السعودية
240 موظفًا وموظفة لخدمة ضيوف الرحمن في ساحات المسجد الحرام
السعودية

240 موظفًا وموظفة لخدمة ضيوف الرحمن في...

السعودية