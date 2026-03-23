ضبط قائد مركبة تعمد صدم أخرى والفرار وعرقلة حركة السير في الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة لارتكابه مخالفات صدم مركبة عمدًا في الرياض.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن قائد المركبة قام بالهروب من الموقع وعرقلة حركة السير بمدينة الرياض، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.