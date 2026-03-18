ضبط مقيم ومخالف لممارستهما التسول في تبوك

ضبطت دوريات الأمن بمنطقة تبوك مقيمًا ومخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لممارستهما التسول، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.