الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض Icon الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة Icon عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني Icon أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت Icon استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2% Icon العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية Icon ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز Icon ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف  Icon تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات Icon

ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٠ مساءً
ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
المواطن - فريق التحرير

‏‎ ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (30) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

