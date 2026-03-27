تحذير أممي: لبنان يواجه خطر كارثة إنسانية بسبب حرب الشرق الأوسط الأردن تعلن اعتراض صاروخين وسقوط ثالث شرقي البلاد في يوم مبادرة السعودية الخضراء.. المملكة تؤكد التزامها بدعم العمل البيئي برنت يلامس 111 دولارًا الإمارات: تعاملنا مع 6 صواريخ باليستية و9 مسيرات إيرانية اليوم ضبط مواطن أشعل النار في الأماكن غير المخصصة لها بالمدينة المنورة السعودية تحقق إنجازًا بيئيًا نوعيًا بإعادة تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة مبيعات شركات السيارات الصينية تستعيد الزخم في أوروبا حكم تاريخي ضد ميتا ويوتيوب خطيب المسجد النبوي: استقبلوا الفتن بالاستقامة امتثالًا للنبي وأصحابه
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.