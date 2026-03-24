ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٣ مساءً
ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى (2,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

