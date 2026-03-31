ضبط مواطن ومقيمين لاستغلالهم الرواسب في حائل

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا ومقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة حائل، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

