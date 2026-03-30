ضبط وافدة استغلت طفلين في التسول بالميادين والطرقات بتبوك

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة تبوك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وافدة لمخالفتها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلالها طفلين في التسول بالميادين والطرقات العامة.

وقد جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن تم استغلالهما.

