ضبط 628 حالة تهريب عبر منافذ المملكة الجمركية خلال أسبوع

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن ضبط عبر منافذها الجمركية 628 حالة تهريب، خلال أسبوع، شملت مواد مخدرة ومبالغ مالية ومواد محظورة وأسلحة ومستلزماتها، وغيرها من المضبوطات.
وأوضحت هيئة الزكاة، عبر منصة إكس، أن أبطال المنافذ الجمركية في أسبوع ضبطوا 628 حالة، وتضمنت الأصناف المضبوطة الأسلحة ومستلزماتها: 6 حالة، كما تم ضبط 18 حالة تهريب مبالغ مالية.
وشملت المضبوطات 1292 حالة تهريب التبغ ومشتقاته، و 285 حالة مواد محظورة، و44 حالة تهريب مواد مخدرة.