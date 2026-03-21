الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض | الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة | استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2% | العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا | ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز | تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات

ضبط 628 حالة تهريب عبر منافذ المملكة الجمركية خلال أسبوع

السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن ضبط عبر منافذها الجمركية 628 حالة تهريب، خلال أسبوع، شملت مواد مخدرة ومبالغ مالية ومواد محظورة وأسلحة ومستلزماتها، وغيرها من المضبوطات.

وأوضحت هيئة الزكاة، عبر منصة إكس، أن أبطال المنافذ الجمركية في أسبوع ضبطوا 628 حالة، وتضمنت الأصناف المضبوطة الأسلحة ومستلزماتها: 6 حالة، كما تم ضبط 18 حالة تهريب مبالغ مالية.

وشملت المضبوطات 1292 حالة تهريب التبغ ومشتقاته، و 285 حالة مواد محظورة، و44 حالة تهريب مواد مخدرة.

 

