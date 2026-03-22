ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض

ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض (7) مقيمين من الجنسية الباكستانية لممارستهم التسول، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.