ضبط 7,488 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

أكدت الإدارة العامة للمرور أن حملاتها الميدانية لرصد وضبط مخالفات الدراجات الآلية أسفرت عن ضبط 7,488 دراجة مخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 22 مارس 2026م حتى السبت 28 مارس 2026م.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن المخالفات توزعت على مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث تصدرت منطقة الرياض القائمة بـ4,255 دراجة مخالفة، تلتها محافظة جدة بـ1,779 مخالفة، كما سُجلت 164 مخالفة في منطقة المدينة المنورة، و286 في العاصمة المقدسة، إلى جانب 201 مخالفة في المنطقة الشرقية..

وأكدت الإدارة استمرار تنفيذ الحملات الميدانية في مختلف المناطق، ضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية والحد من المخالفات، داعية قائدي الدراجات الآلية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.