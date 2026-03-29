ضبط 7,488 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكدت الإدارة العامة للمرور أن حملاتها الميدانية لرصد وضبط مخالفات الدراجات الآلية أسفرت عن ضبط 7,488 دراجة مخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 22 مارس 2026م حتى السبت 28 مارس 2026م.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن المخالفات توزعت على مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث تصدرت منطقة الرياض القائمة بـ4,255 دراجة مخالفة، تلتها محافظة جدة بـ1,779 مخالفة، كما سُجلت 164 مخالفة في منطقة المدينة المنورة، و286 في العاصمة المقدسة، إلى جانب 201 مخالفة في المنطقة الشرقية..

قد يهمّك أيضاً
ضبط 8247 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

ضبط 8247 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

ضبط 7,943 دراجة آلية مخالفة في مختلف المناطق خلال أسبوع

ضبط 7,943 دراجة آلية مخالفة في مختلف المناطق خلال أسبوع

وأكدت الإدارة استمرار تنفيذ الحملات الميدانية في مختلف المناطق، ضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية والحد من المخالفات، داعية قائدي الدراجات الآلية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

