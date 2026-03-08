Icon

ضبط 8247 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أسفرت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، التي نفّذتها الإدارة العامة للمرور في مختلف مناطق المملكة، عن ضبط 8247 دراجة آلية مخالفة خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس 2026م.

وأكدت الجهات المرورية استمرار الحملات الميدانية في مختلف مناطق المملكة، لضبط المخالفات المرورية المتعلقة بالدراجات الآلية، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق والحد من السلوكيات المخالِفة التي تهدّد مستخدمي الطريق.

