ضمك يفوز على الرياض بثلاثية في دوري روشن

حقق فريق “ضمك” فوزًا مهمًا على ضيفه “الرياض” بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء الشوط الأول متوازنًا في بدايته قبل أن ينجح ضمك في افتتاح التسجيل عند الدقيقة (35) عن طريق اللاعب” جوناثان أوكيتا” ليمنح فريقه التقدم قبل نهاية النصف الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني عزز ضمك تقدمه عند الدقيقة (53) بعدما سجل “فلورنتين فادا” الهدف الثاني، قبل أن يواصل الفريق الضيف أفضليته ويضيف الهدف الثالث عند الدقيقة (61) بواسطة “سنوسي هوساوي”، ليؤكد تفوق ضمك ويحسم المباراة بثلاثية نظيفة.

وشهدت الدقائق الأخيرة عدة تبديلات من الجانبين في محاولة لتنشيط الصفوف، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية، ليخرج ضمك بالنقاط الثلاث ويصل إلى النقطة 19 في المركز 15 ضمن ترتيب فرق الدوري.