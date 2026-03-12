ضمك يفوز على النجمة بثلاثة أهداف في دوري روشن

تغلّب فريق ضمك على مضيفه النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ(26) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجّل أهداف فريق ضمك كلٌّ من (ياكو ميتي، فالنتين فادا، أوكيتا) خلال الدقائق (64، 78، 85)، فيما سجّل النجمة هدفه الوحيد عن طريق لاعبه فيليبي كاردوزو عند الدقيقة (51).

وبهذا الانتصار رفع فريق ضمك رصيده إلى (22) نقطة في المركز الخامس عشر، فيما بقي فريق النجمة على رصيده السابق (8) نقاط في المركز الثامن عشر.