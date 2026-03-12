ضمك يفوز على النجمة بثلاثة أهداف في دوري روشن

“باب الرحمة” في المسجد النبوي.. معلم تاريخي ارتبط بحادثة الاستسقاء في السيرة النبوية الحزم يفوز على الخلود بهدفين في دوري روشن “الأوقاف” ترخص منتج “المحافظ الاستثمارية الوقفية المدارة” الملك سلمان وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في وفاة السيد فهد آل سعيد وظائف شاغرة لدى شركة كدانة للتطوير 16 وظيفة شاغرة بفروع وزارة الطاقة الجيش الأمريكي: فقدان طائرة تزود بالوقود من طراز KC-135 غربي العراق المسار الرياضي يعلن إغلاق طريق المطار مؤقتًا فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وظائف شاغرة في مطارات الدمام
تغلّب فريق ضمك على مضيفه النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ(26) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وسجّل أهداف فريق ضمك كلٌّ من (ياكو ميتي، فالنتين فادا، أوكيتا) خلال الدقائق (64، 78، 85)، فيما سجّل النجمة هدفه الوحيد عن طريق لاعبه فيليبي كاردوزو عند الدقيقة (51).
وبهذا الانتصار رفع فريق ضمك رصيده إلى (22) نقطة في المركز الخامس عشر، فيما بقي فريق النجمة على رصيده السابق (8) نقاط في المركز الثامن عشر.