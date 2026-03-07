Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان.. مسجد الجبيل شاهدٌ على عمارة السراة في الطائف

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥١ مساءً
ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان.. مسجد الجبيل شاهدٌ على عمارة السراة في الطائف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يواصل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية جهوده في تأهيل الجوامع العريقة في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز حضورها الديني والثقافي ويحفظ طابعها المعماري الأصيل، ضمن إطار الجهود الوطنية الرامية إلى صون المساجد التاريخية وإبراز قيمتها الحضارية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030, ويأتي مسجد الجبيل في قرية الجبيل التابعة لمركز ثقيف جنوب محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة ضمن المساجد التي شملها المشروع، بوصفه أحد الشواهد المعمارية على تاريخ العمارة الدينية في جبال السروات.
ويقع المسجد في قرية الجبيل التابعة لمركز ثقيف جنوب محافظة الطائف، ويبعد نحو 1.5 كيلومتر عن طريق حسان بن ثابت الرابط بين مدينتي الطائف والباحة، في موقع يعكس ارتباط المسجد بالحياة الدينية والاجتماعية لسكان المنطقة عبر أجيال متعاقبة.
وتنبع الأهمية التاريخية لمسجد الجبيل من كونه أحد أقدم المساجد في مركز ثقيف، إذ تشير الروايات التاريخية إلى أن البناء القائم حاليًا يعود إلى أكثر من 300 عام، مما يمنحه قيمة دينية وتراثية بارزة، ويجعله شاهدًا على مراحل من تطور الحياة الدينية في المنطقة.


ويتميّز المسجد بطرازه المعماري التقليدي الذي يعكس أسلوب البناء السائد في منطقة السراة قبل قرون، حيث شُيّد باستخدام أحجار جبال السروات، وهي مواد محلية تعكس خصوصية البيئة الجبلية في جنوب الطائف، كما تُبرز ملامح العمارة التقليدية التي اتسمت بالبساطة والانسجام مع الطبيعة المحيطة.
وبعد اكتمال أعمال التطوير، وصلت مساحة مسجد الجبيل إلى نحو 310 أمتار مربعة، مع الحفاظ على طاقته الاستيعابية التي تبلغ نحو 45 مصلّيًا، فيما نُفّذت أعمال إعادة البناء وفق أساليب تحافظ على المكوّن الأساسي للمسجد، المتمثل في الحجر الطبيعي لجبال السروات، إلى جانب استخدام الأخشاب المحلية في الأسقف والأعمدة والنوافذ والأبواب، ليظهر المبنى بملامحه التقليدية المميزة ذات الفتحات الضيقة التي تعبر عن الطراز العمراني للمنطقة.
وتعتمد العناصر الخشبية في المسجد على أخشاب أشجار العرعر المعروفة بمتانتها وصلابتها، فيما اُستبدلت المواد الحديثة المستخدمة سابقًا، مثل الأسمنت، بمواد طبيعية في مقدمتها حجارة الجرانيت، بما يسهم في إحياء تقاليد البناء القديمة لطراز السراة، ويعزز الحفاظ على هذا الإرث المعماري العريق.
ويُمثل مسجد الجبيل أحد الشواهد العمرانية التي تعكس تاريخ الحياة الدينية والاجتماعية في قرى مركز ثقيف، حيث شكّل على مدى عقود طويلة مكانًا يجتمع فيه الأهالي لأداء الصلوات وتبادل شؤون حياتهم اليومية، بما يعكس الدور المحوري الذي أدته المساجد في بناء النسيج الاجتماعي للمجتمعات المحلية.

قد يهمّك أيضاً
مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على إرث يعود لـ 13 قرنًا بتجديد مسجد المسقي في أبها

مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على إرث يعود لـ 13 قرنًا...

مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد إرثًا معماريًّا عمره نحو 4 قرون لمسجد المضفاة في بللسمر

مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد إرثًا معماريًّا عمره نحو 4 قرون...


ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على تحقيق التوازن بين معايير البناء التقليدية والتقنيات الحديثة، بما يمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، مع الحفاظ على الخصائص المعمارية والتراثية الأصيلة لكل مسجد, كما تُنفذ أعمال التطوير شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية، وبإشراف مهندسين سعوديين لضمان المحافظة على الهوية العمرانية التاريخية للمساجد.
وينطلق المشروع من أربعة أهداف إستراتيجية، تتمثل في تأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة أصالتها العمرانية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، بما يسهم في إبراز الإرث العمراني للمملكة والمحافظة عليه للأجيال القادمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على إرث يعود لـ 13 قرنًا بتجديد مسجد المسقي في أبها
السعودية

مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على...

السعودية