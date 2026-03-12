طرق تجنب أعراض الجهاز الهضمي في رمضان

تمثل أعراض الجهاز الهضمي أكثر الأعراض شيوعًا خلال شهر رمضان المبارك؛ نظرًا لنسبة تنوع الطعام والسلوك الغذائي خلال الشهر الفضيل، وذلك وفق ما أشار إليه استشاري الأمراض الباطنية الدكتور فارس الصالح، الذي أكد تفاوت هذه الأعراض بين المصابين وغير المصابين في السكري وضغط الدم والذين قد يشهدون اضطرابات في مستويات السكر والضغط.

وأشار الدكتور الصالح إلى أهمية مراجعة المريض للطبيب المختص قبل فترة الصيام، والمتابعة المستمرة أثناء فترة الصيام وما بعد شهر رمضان المبارك للحصول على نتائج صحية وتجنب الأعراض، مشيرًا إلى أن معظم الأعراض خلال شهر رمضان المبارك للمرضى تكون في الجهاز الهضمي مثل الحموضة وارتجاع المريء وعسر الهضم؛ وذلك نسبةً للاعتماد على أنواع محددة من الأطعمة خلال شهر رمضان المبارك وضعف النشاط البدني.

وحول أهمية السوائل والماء خلال ساعات الإفطار، أكد أن تناول كمية جيدة من السوائل يسهم في تحسين عملية الهضم، وضرورة توزيع كميات الماء خلال ساعات الإفطار ليتم تناوله بكميات متساوية وعلى فترات متباعدة عوضًا عن شرب كميات كبيرة في وقت واحد خلال الإفطار أو بعد السحور.

وأكد الدكتور الصالح أهمية اتباع العادات الصحية خلال شهر رمضان لتجنب أعراض الجهاز الهضمي ومن ذلك تناول كميات جيدة من السوائل وتقليل السعرات الحرارية فوق الحاجة وتوزيع الوجبات بشكل قليل ومتنوع في العناصر الغذائية إضافة إلى ممارسة الرياضة؛ للمساعدة في سرعة الهضم وتقليل الخمول.