السعودية

طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣١ مساءً
طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, درجتين مئويتين كأقل درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.

يأتي ذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، وسط توقعات بحالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.

