طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة على عدة مناطق

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأحد -بمشيئة الله تعالى- تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة والضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير، وجازان، ونجران.
وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة (10 – 30) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
أما في الخليج العربي تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة (10 – 28) كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة (20 – 48) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

قد يهمّك أيضاً
متحدث الأرصاد: أبريل ذروة موسم الأمطار في المملكة

متحدث الأرصاد: أبريل ذروة موسم الأمطار في المملكة

طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

إقرأ المزيد

تحذير من تطبيقات مشبوهة وغير مرخصة تبثّ توقعات بشأن الطقس والمناخ بالمملكة والخليج
السعودية

تحذير من تطبيقات مشبوهة وغير مرخصة تبثّ...

السعودية
طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية

طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية
متحدث الأرصاد: أبريل ذروة موسم الأمطار في المملكة
السعودية

متحدث الأرصاد: أبريل ذروة موسم الأمطار في...

السعودية
استمرار هطول الأمطار على محافظة تيماء
السعودية

استمرار هطول الأمطار على محافظة تيماء

السعودية
الأرصاد ترفع الإنذار للون الأحمر: أمطار غزيرة وسيول في جدة وثول
أخبار رئيسية

الأرصاد ترفع الإنذار للون الأحمر: أمطار غزيرة...

أخبار رئيسية
أمطار غزيرة على 12 منطقة.. وعسير تتصدر بـ 128 ملم في مطار أبها
السعودية

أمطار غزيرة على 12 منطقة.. وعسير تتصدر...

السعودية
العقيل: وصف الحالة الجوية الحالية بـ الأعاصير مبالغ فيه
السعودية

العقيل: وصف الحالة الجوية الحالية بـ الأعاصير...

السعودية