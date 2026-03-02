طقس الاثنين.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 21-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 22-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط. وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.