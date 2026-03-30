طقس الاثنين.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة, والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل والقصيم.

وفي البحر الأحمر تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة (10-25) كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر تصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

أما في الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة (10-26) كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر تصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.