طلبة المملكة يحققون عددًا من الجوائز الكبرى والميداليات الذهبية بمعرض جنيف الدولي للاختراعات

السبت ١٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
المواطن - واس

حقق طلبة المملكة إنجازًا عالميًا متميزًا في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026، ضمن مشاريع التعليم العام (أقل من 18 سنة) في مسار Young Talent.
وفازت الطالبة الجوهرة سعود القحطاني بالجائزة الكبرى (مخترعو الغد والمواهب الشابة 2026) عن ابتكارها منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم القرار السريري وتعديل الجينات لتشخيص وعلاج أمراض الجهاز التنفسي، كما حققت جائزة الفئة العمرية 15–18 عامًا (مخترعو الغد والمواهب الشابة)، والميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف.


وحقق الطالب ساري سعود القحطاني الميدالية الذهبية وجائزة الفئة العمرية 12–15 عامًا (مخترعو الغد والمواهب الشابة 2026)، فيما حصل كل من فراس عبدالوهاب الغامدي، فاطمة محمد السليم، رسيل علي مسملي، ومحمد العامر على الميدالية الذهبية، بينما حصل كل من الطلبة آية غازي العمودي، عبدالكريم عماد المحمد، باسل أحمد أبوحاوي، عبدالعزيز عبدالمحسن التركي، فارس حمود النمر، فواز أحمد الصلبي، إبراهيم أحمد رفاعي، وأحمد كمال على الميداليات الفضية، والطالبة لميس عبدالمحسن القاضي على الميدالية البرونزية.
وشاركت المملكة في المعرض بـ 135 اختراعًا علميًا، منها 10 اختراعات لطلبة التعليم العام و10 اختراعات للمعلمين والمعلمات، و 111 اختراعًا من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، و4 اختراعات من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتنافس في المعرض 73 طالبًا وطالبة من التعليم العام والجامعي والتدريب التقني، إلى جانب 99 عضو هيئة تدريس.

