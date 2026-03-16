“طيران الإمارات” تعلن تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي مؤقتًا

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الاثنين، تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطار دبي الدولي بشكل مؤقت

وطالبت الشركة جميع مسافريها بعدم التوجه إلى المطار حتى إشعار آخر، ومتابعة آخر التحديثات عبر القنوات الرسمية للشركة لمعرفة مواعيد الرحلات واستئنافها.