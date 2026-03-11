طيران الجزيرة الكويتية: بدء العمليات التشغيلية من مطار القيصومة برحلة إلى القاهرة رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس أجواء إيمانية وانسيابية تامة في حركة المعتمرين بالمسجد الحرام صباح 22 رمضان أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة للنازحين في قطاع غزة سلطنة عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم إخلاء طاقم سفينة تجارية إثر هجوم بمقذوف في مضيق هرمز 556 مليون ريال صافي الربح المعدل لطيران ناس المرور يدعو ضيوف الرحمن لاستخدام النقل العام لضمان انسيابية الحركة سقوط مسيرتين في محيط مطار دبي الدولي
أعلنت طيران الجزيرة أن أول رحلة لها من مطار القيصومة في حفر الباطن إلى مطار القاهرة الدولي في مصر قد أقلعت صباح اليوم الأربعاء، وذلك في خطوة تهدف تسهيل السفر الآمن للمسافرين في ظل الظروف التشغيلية الحالية في المنطقة.
وكان على متن الرحلة 145 مسافراً توجهوا من الكويت إلى مطار القيصومة على متن موكب من أربع حافلات، ومن بعدها صعدوا على الطائرة المتجهة إلى القاهرة.