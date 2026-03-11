طيران الجزيرة الكويتية: بدء العمليات التشغيلية من مطار القيصومة برحلة إلى القاهرة

أعلنت طيران الجزيرة أن أول رحلة لها من مطار القيصومة في حفر الباطن إلى مطار القاهرة الدولي في مصر قد أقلعت صباح اليوم الأربعاء، وذلك في خطوة تهدف تسهيل السفر الآمن للمسافرين في ظل الظروف التشغيلية الحالية في المنطقة.

وكان على متن الرحلة 145 مسافراً توجهوا من الكويت إلى مطار القيصومة على متن موكب من أربع حافلات، ومن بعدها صعدوا على الطائرة المتجهة إلى القاهرة.