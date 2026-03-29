طيران الخليج البحرينية تعلن تمديد عملياتها التشغيلية من مطار الدمام

أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية تمديد عملياتها التشغيلية من مطار الملك فهد الدولي في الدمام حتى نهاية شهر أبريل، في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي في البحرين نتيجة التوترات الإقليمية.

وتقوم “طيران الخليج” مطار الملك فهد الدولي بتسيير رحلات إلى وجهات جديدة تشمل القاهرة والدار البيضاء وتشيناي، بالإضافة إلى استمرار رحلاتها القائمة سابقاً إلى لندن ومومباي وبانكوك.

وتأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية خدماتها الجوية وتسهيل حركة المسافرين خلال الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.

وكانت طيران الخليج قد بدأت تشغيل رحلاتها من الدمام في 15 مارس الجاري، عقب نقل عدد من طائراتها من مطار البحرين الدولي إلى مطارات بديلة بالتنسيق مع هيئة شؤون الطيران المدني البحرينية، ضمن إجراءات احترازية لضمان الجاهزية التشغيلية وسلاسة العمليات الجوية.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مرونة قطاع الطيران والتعامل مع التغيرات المفاجئة في حركة الملاحة الجوية، بما يضمن استمرار الخدمات للمسافرين دون انقطاع.