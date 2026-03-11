Icon

طيران ناس: رحلاتنا تسير منتظمة باستثناء الوجهات المتأثرة بإغلاق بعض المجالات الجوية

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١١ مساءً
طيران ناس: رحلاتنا تسير منتظمة باستثناء الوجهات المتأثرة بإغلاق بعض المجالات الجوية
المواطن - فريق التحرير

أكد رئيس طيران ناس بندر المهنا، أن الرحلات الجوية للشركة تسير منتظمة، باستثناء الوجهات المتأثرة بإغلاق بعض المجالات الجوية.

وأضاف المهنا: “خبرتنا التشغيلية ستساعدنا في إدارة الأزمة بكفاءة، بينما سيتضح الأثر المالي لها في وقت لاحق”.

