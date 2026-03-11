طيران ناس: رحلاتنا تسير منتظمة باستثناء الوجهات المتأثرة بإغلاق بعض المجالات الجوية

أكد رئيس طيران ناس بندر المهنا، أن الرحلات الجوية للشركة تسير منتظمة، باستثناء الوجهات المتأثرة بإغلاق بعض المجالات الجوية.

وأضاف المهنا: “خبرتنا التشغيلية ستساعدنا في إدارة الأزمة بكفاءة، بينما سيتضح الأثر المالي لها في وقت لاحق”.