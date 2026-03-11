طيران ناس يحقق ربحًا قياسيًا تاريخيًا مسجلًا صافي ربح معدل بلغ 556 مليون ريال

أعلن طيران ناس (تداول: 4264)، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، اليوم عن نتائجه المالية والتشغيلية للربع الرابع والسنة المالية الكاملة المنتهية في ديسمبر 2025.

وحقق طيران ناس أداءً تشغيليًا وماليًا قويًا خلال السنة المالية 2025، مدعومًا بتوسيع أسطوله، وزيادة أعداد المسافرين، والتنفيذ المنضبط للاستراتيجية. ونقلت الشركة 15.8 مليون مسافر خلال العام (بزيادة 7% على أساس سنوي)، مستخدمة أسطولًا يضم 71 طائرة عبر 156 مسارًا و80 وجهة في 38 دولة.

وفي الربع الأخير من عام 2025، ارتفع عدد المسافرين بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 4.3 مليون مسافر، بينما زادت الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى 1.8 مليار ريال ، مدفوعةً بزيادة قدرها 17% في السعة. علاوةً على ذلك، أطلق طيران ناس مبادرات تسعير مُستهدفة في الربع الأخير لتحفيز الطلب، وحافظ على متوسط معامل إشغال للمقاعد أعلى من 85%.

وارتفعت الأرباح المُعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21% لتصل إلى 482 مليون ريال، مع تحسن هامش الربح إلى 27.1%، مدعومًا جزئيًا بتعويضات من الموردين مرتبطة بتكلفة إيقاف بعض طائرات عن الخدمة (AOG) خلال العام. بلغ صافي الربح المُعدّل للربع 67 مليون ريال، مقارنةً بصافي خسارة مُعدّلة قدرها 59 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفع إجمالي الإيرادات خلال العام بنسبة 4% ليصل إلى 7.8 مليار ريال، بما يتوافق مع التوقعات، كما ارتفعت الأرباح المُعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15% لتصل إلى 2.5 مليار ريال، مع تحسن هامش الربح إلى 32.1% بفضل تحسين إدارة التكاليف ورفع إنتاجية الشبكة.

وسجل صافي الربح المعدل نموًا بنسبة 28% على أساس سنوي ليصل إلى 556 مليون ريال، مع تحسن هامش الربح الى 7.1%، بزيادة قدرها 1.4 نقطة مئوية على أساس سنوي، متجاوزًا بذلك التوقعات.

تقدم استراتيجي لطيران ناس

وقال بندر المهنا،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لطيران ناس: “كان عام 2025 عامًا من التنفيذ المنضبط والتقدم الاستراتيجي لطيران ناس. وعلى الرغم من التحديات الخارجية، بما في ذلك قيود توافر الطائرات والاضطرابات الإقليمية، حافظنا على تركيزنا على الأولويات الأساسية: الموثوقية التشغيلية، والانضباط في ادارة التكاليف، وتوسيع الشبكة.

وتابع: يواصل نموذجنا الإقتصادي إثبات مرونته، مما يُمكّننا من تلبية الطلب المتزايد على السفر بأسعار معقولة مع الحفاظ على هوامش ربح قوية. قمنا بتوسيع أسطولنا إلى 71 طائرة، وأطلقنا 25 مسارًا جويًا جديدًا، ودخلنا 9 دول جديدة، لتصل شبكتنا إلى 38 دولة، بما يعزز مكانتنا كشركة طيران رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستكمل: لا تتجلى قوة نموذجنا في أدائنا المالي فحسب، بل أيضاً في قدرتنا على التكيُف السريع مع الظروف المتغيرة. وقد اعتمدنا عقود إيجار شامل لحماية جداول الرحلات، وحافظنا على معدلات إشغال للمقاعد تتجاوز 85% خلال الربع الرابع من خلال مبادرات تسعير مُوجّهة.

وأردف: منذ اندلاع النزاع الإقليمي الأخير في فبراير 2026، انصبّ تركيزنا على الحفاظ على استقرار العمليات، ودعم مسافرينا، وتكييف عملياتنا حسب الحاجة. تبقى سلامة مسافرينا وموظفينا على رأس أولوياتنا، ونواصل مراقبة الوضع عن كثب مع إدارة أي اضطرابات بانضباط، والحفاظ على استمرارية الخدمة ومرونة العمليات.

تحقيق نمو مستدام

وقال: بالنظر الى المستقبل، نواصل التركيز على تحقيق نمو مستدام. استراتيجيتنا واضحة: زيادة الطاقة الاستيعابية بكفاءة، وتعزيز حضورنا في الأسواق الرئيسية، ومواصلة تحسين تجربة ضيوفنا. بفضل أسطولنا الحديث، ووضعنا المالي القوي، وفريقنا المتفاني، يتمتع طيران ناس بموقع متميز لاغتنام الفرص الكبيرة المتاحة في قطاع السفر الداخلي والدولي.”

وأضاف رمزي زاروبي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لطيران ناس: “يعكس أداؤنا المالي في عام 2025 قوة نموذجنا التشغيلي والانضباط المُتأصل في هيكل التكاليف لدينا. حققنا توسعًا في هوامش الربح في جميع القطاعات، حيث ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل إلى 32.1%، ووصل هامش صافي الربح إلى 7.1%، متجاوزين بذلك التوقعات.

وتابع: إلى جانب بيان الدخل، حققنا خطوات مهمة في تعزيز مركزنا المالي. فقد أنهينا العام برصيد سيولة قوي بلغ 4.1 مليار ريال من النقد وما يعادله، وخفضنا صافي الدين بنسبة 27% على أساس سنوي، مما أدى إلى خفض معدل صافي الدين إلى 1.3 ضعف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وهذا يمنحنا مرونة مالية كبرى لدعم خطط النمو المستقبلية.

ولفت إلى أن: كما شهد عام 2025 تحولًا مدروسًا في استراتيجية التمويل,، فمن خلال التوجه نحو مزيج أكثر توازنًا من الطائرات المملوكة والمستأجرة، قللنا اعتمادنا على عمليات البيع وإعادة التأجير. ومن المتوقع أن يسهم هذا التطور في تحسين كفاءة رأس المال على المدى الطويل، ويدعم قاعدة تكاليف أقل من الناحية الهيكلية.

وختم بقوله: بالنظر إلى المستقبل، فان خططنا المالية ترتكز على الانضباط في هوامش الربح، وزيادة التدفقات النقدية، والتخصيص الأفضل لرأس المال، بما يضمن قدرتنا على مواصلة الاستثمار في النمو مع الحفاظ على قوة قائمة المركز المالي للشركة.”