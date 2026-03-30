طيران ناس يعلن إطلاق رحلة مباشرة يومياً بين الرياض والقيصومة بدءًا من 20 أبريل

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات مباشرة بين الرياض والقيصومة، وذلك في إطار تعزيز شبكة طيران ناس الداخلية ضمن خطة التوسع والنمو للشركة، بالتواؤم مع الأهداف الوطنية في قطاع الطيران.

واعتبارًا من 20 أبريل المقبل، سيتم تشغيل رحلة مباشرة يومياً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار القيصومة الدولي.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007،

ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز عبر الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية أو مركز الاتصال (920001234) أو عبر وكلاء السفر.