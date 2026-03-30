Icon

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة | أمطار على العاصمة الرياض | وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة | الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا | رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية | تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا | حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة | أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في "سيري" | روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر | باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

طيران ناس يعلن إطلاق رحلة مباشرة يومياً بين الرياض والقيصومة بدءًا من 20 أبريل

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٥:٣٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات مباشرة بين الرياض والقيصومة، وذلك في إطار تعزيز شبكة طيران ناس الداخلية ضمن خطة التوسع والنمو للشركة، بالتواؤم مع الأهداف الوطنية في قطاع الطيران.

واعتبارًا من 20 أبريل المقبل، سيتم تشغيل رحلة مباشرة يومياً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار القيصومة الدولي.

قد يهمّك أيضاً
طيران ناس يعلن عن تمديد تعليق رحلاته إلى عدة جهات

طيران ناس يعلن عن تمديد تعليق رحلاته إلى عدة جهات

طيران ناس يعزز وجهاته الدولية برحلات مباشرة بين الرياض وأنطاكيا

طيران ناس يعزز وجهاته الدولية برحلات مباشرة بين الرياض وأنطاكيا

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007،

ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز عبر الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية أو مركز الاتصال (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طيران ناس يعلن عن تمديد تعليق رحلاته إلى عدة جهات
السعودية

طيران ناس يعلن عن تمديد تعليق رحلاته...

السعودية