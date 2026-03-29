طيران ناس يعلن عن تمديد تعليق رحلاته إلى عدة جهات

اعلن طيران ناس، الييوم الأحد، عن تمديد تعليق رحلاته إلى كلٍ من: “أبوظبي، ودبي، والشارقة، والدوحة، والكويت، والمنامة، وبغداد، ودمشق.

وأوضح طيران ناس أن تعليق الرحلات يستمر حتى تاريخ 15 أبريل 2026م.