طيران ناس 2025.. ريادة إقليمية في خفض متواصل للانبعاثات الكربونية وتقدم لافت في برنامج الاستدامة

كشف طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن نتائج تقريره الإحصائي لبرنامج الاستدامة لعام 2025، محققاً قفزات نوعية في الإدارة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية وتبني مبادرات ذات أثر مستدام على البيئة والمجتمع والاقتصاد إضافة إلى التحول الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات المملكة للوصول إلى “الحياد الصفري” بحلول عام 2050.

الآيزو في الإدارة البيئية والجودة

حاز طيران ناس على شهادتي الآيزو الدولية لإدارة الجودة (ISO 9001) والإدارة البيئية (ISO 14001)، نظير سياساته وعمله في عمليات النقل الجوي للمسافرين والشحن محلياً ودولياً، وامتد ليشمل مراكز التحكم الرئيسية في الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة.

وتتوج هاتان الشهادتان عمل الشركة القائم على تحليل المخاطر والارتقاء بتجربة العميل، بما يتواءم مع متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني في كفاءة الرقابة التشغيلية، وحرصها الدائم على الاستجابة الاستباقية للوائح الاستدامة البيئية المقررة لعام 2026، عبر ضبط المخاطر البيئية وإدارة الموارد.

قفزة في الأداء البيئي

سجل طيران ناس خفضاً في الانبعاثات الكربونية تجاوز 317 ألف طن خلال عام 2025، ما يمثل طفرة بنسبة 97% مقارنة بالعام الماضي. ووفقاً لبيانات شركة “سيريوم” (Cirium) العالمية، حلّ طيران ناس في المركز الأول عربياً والـ 14 عالمياً ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران في معايير الاستدامة.

المسارات الثلاثة لبرنامج الاستدامة

أولاً: رفع كفاءة العمليات والأسطول

• نجحت الشركة في تحديث أسطولها ليضم 60 طائرة من طراز (A320neo) بنهاية ديسمبر 2025، لتشكل 90% من إجمالي الأسطول البالغ 66 طائرة.

• الأثر البيئي: ساهم هذا الطراز في خفض استهلاك الوقود بنسبة 19% وتقليل الانبعاثات بنسبة 27%، ما أدى لخفض 26 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون شهرياً (ما يعادل زراعة مليون شجرة شهرياً).

• الحلول التقنية: تبني أنظمة رقمية متقدمة لمراقبة استهلاك الوقود وتحليل كفاءة التشغيل، مع التخلص التدريجي من الطائرات ذات المحركات التقليدية (A320ceo).

ثانياً: الابتكار والتحول الرقمي

شهد عام 2025 خطوات استراتيجية لرقمنة تجربة المسافر، شملت:

• الشحن الذاتي للأمتعة: تدشين الخدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لتمكين المسافرين من تسجيل أمتعتهم في أقل من 20 ثانية.

• الشراكة مع “سار”: ربط حجوزات طيران ناس بقطار الحرمين السريع عبر نظام حجز موحد، لتعزيز منظومة النقل متعدد الوسائط في المملكة.

• إطلاق تطبيق للساعات الذكية.

ثالثاً: المبادرات ذات الأثر المستدام على البيئة والمجتمع والاقتصاد

استعرض التقرير حزمة شاملة من المبادرات التي استهدفت مختلف فئات المجتمع:

• دعم ذوي اضطراب طيف التوحد: أتاحت الشركة خدمة مخصصة تشمل حقائب أدوات حسية ومستلزمات سفر مجانية، مع خيار مخصص عند الحجز الإلكتروني بدءاً من مايو 2025.

• التأهيل والتدريب: تنفيذ برنامج لتدريب أطقم الضيافة على التعامل مع مسافري التوحد، وتقديم رحلات علاجية وقسائم سفر شهرية بالتعاون مع “جمعية أسر التوحد”.

• تمكين ذوي الإعاقة: إطلاق مبادرة لتوظيف ذوي الإعاقة في مختلف الإدارات، وتدريب أطقم الضيافة على لغة الإشارة كخطوة هي الأولى من نوعها محلياً.

• تجارب سعودية: إطلاق منصة رقمية بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة تتيح حجز تجارب سياحية محلية، لدعم المجتمعات المحلية واقتصاديات المناطق.

• المبادرات الثقافية: إطلاق “رحلة أدب” لإعادة نشر نتاج الأدباء السعوديين، وبرنامج تعليم اللغة العربية للموظفين (70 جنسية) لدعم الهوية الوطنية الثقافية.

• المسؤولية الإنسانية والصحية: بدأت بتوزيع ألف هدية على الأطفال في سبعة مستشفيات بالرياض خلال عيد الفطر، إضافة إلى التكفل برحلات علاجية لمرضى الروماتيزم، والاحتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء بالتعاون مع مستشفى الملك خالد للعيون، وصولاً إلى تحقيق أمنية 26 سورياً من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بنقلهم من بلادهم لأداء مناسك العمرة لأول مرة في حياتهم، كما تكفلت الشركة بعمرة عدد من العاملين في الخدمات الأرضية في مطار الرياض خلال شهر رمضان.

الرعايات والاعتراف الدولي

توسع طيران ناس في دعم القطاع الرياضي والمجتمعي عبر رعاية “بطولة النخبة للبوتشيا” و”اللجنة السعودية للبادل” لموسمي 2025-2026، في مساهمة منها في بناء مجتمع حيوي ومزدهر.