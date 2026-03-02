عبدالعزيز بن سعود يترأس الاجتماع الـ33 لأمراء المناطق ويؤكد تسخير الإمكانات لتعزيز الأمن واستضافة العالقين الخليجيين

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، الاجتماع السنوي الثالث والثلاثين لأصحاب السمو أمراء المناطق، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وفي بداية الاجتماع، نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود لأصحاب السمو أمراء المناطق تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، مؤكدًا سموه على التوجيهات الكريمة التي تقضي بالمحافظة على الأمن وتيسير وتسهيل جميع أمور المواطنين والمقيمين والزائرين أينما كانوا في مختلف أرجاء المملكة.



ونوه سمو وزير الداخلية وأصحاب السمو أمراء المناطق بالتوجيهات السديدة من القيادة -حفظها الله- لتعزيز الأمن والاستقرار خلال الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة، وتسخير جميع الإمكانات للمحافظة على أمن وسلامة كل من يقيم على أرض الوطن، واستضافة جميع العالقين في مطارات المملكة وخارجها من الأشقاء الخليجيين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورفع سموه وأصحاب السمو أمراء المناطق شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما تقدمه القيادة الرشيدة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، مشيدين بما تبذله القطاعات كافة في سبيل ذلك، داعين الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها.



وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخدمة الوطن، إلى جانب استعراض عدد من التقارير وأوراق العمل، التي تهدف إلى تعزيز قدرات إمارات المناطق في أداء مهامها، ودعم فرص التنمية وتعزيز ممكنات القطاع غير الربحي، والمشاركة الفاعلة في رفع جودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستمرار في تطوير الخدمات الإدارية والتنموية من خلال مواءمة النطاق الإشرافي المكاني بين الجهات الحكومية والاستفادة في ذلك من توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحقيق الحكومة الرقمية الذكية للوصول إلى التميز في الأداء الحكومي.

وفي ختام الاجتماع توصل أصحاب السمو إلى عدد من التوصيات تمهيدًا لرفعها إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.