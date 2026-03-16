عبدالعزيز بن سعود يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الداخلية الكويتي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بمعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وانعكاساتها الأمنية، في ظل الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار، كما أكد سمو وزير الداخلية وقوف المملكة إلى جانب دولة الكويت الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها.