الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض | الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة | عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني | أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت | استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2% | العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا | الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية | ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز | ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف | تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات

عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني

السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني
المواطن - واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني أمس الجمعة, مركز القيادة الرئيسي بالوزارة، مهنئًا سموه منسوبي الوزارة بمناسبة عيد الفطر، ثم استمع سموه إلى إيجاز عن مهام وواجبات مركز القيادة الرئيسي.

بعد ذلك قام سموه بإجراء اتصال مرئي بقادة قوات الحرس الوطني بالحدود الجنوبية والشمالية والشرقية، ونقل لهم سموه تهاني وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته.

