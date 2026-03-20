عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني أمس الجمعة, مركز القيادة الرئيسي بالوزارة، مهنئًا سموه منسوبي الوزارة بمناسبة عيد الفطر، ثم استمع سموه إلى إيجاز عن مهام وواجبات مركز القيادة الرئيسي.

بعد ذلك قام سموه بإجراء اتصال مرئي بقادة قوات الحرس الوطني بالحدود الجنوبية والشمالية والشرقية، ونقل لهم سموه تهاني وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته.