عناية خاصة بكبار السن.. مسارات مخصصة وعربات كبيرة تسهّل الوصول إلى المسجد الحرام

خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة متكاملة لخدمات نقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، تسهم في تسهيل تنقلهم من محطات النقل العام إلى المسجد الحرام بكل يسر وطمأنينة، ضمن بيئة آمنة ومنظمة تراعي احتياجاتهم الإنسانية.

أربعة مسارات ميدانية

وعملت الهيئة على تخصيص أربعة مسارات ميدانية مخصصة لنقل الزوار من محطات النقل العام إلى المسجد الحرام بعربات دفع يدوية تراعي حركة الحشود، بما يضمن انسيابية الحركة وتقليل الجهد البدني على كبار السن، ويسهم في تنظيم عمليات الدخول والخروج، لا سيما خلال أوقات الذروة.

ووفرت الهيئة (37) عربة كهربائية مخصصة لنقل كبار السن، إذ تخدم كل عربة (10) ركاب، مما يعزز القدرة التشغيلية للخدمة ويضمن سرعة التنقل وسهولة الوصول إلى ساحات المسجد الحرام عن طريق نفق جرول.

3 عربات كهربائية لنقل ذوي الإعاقة

وشملت المنظومة توفير 3 عربات كهربائية مخصصة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، مجهزة بما يراعي متطلباتهم الخاصة، تُديرها فرق ميدانية مدرَّبة لضمان تقديم خدمة إنسانية وفق أعلى معايير السلامة والراحة.

ويبلغ إجمالي عدد العربات الكهربائية المخصصة لخدمات نقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة (40) عربة كهربائية، تعمل ضمن خطة تشغيلية منظمة تُشرف عليها فرق متخصصة لضمان الجاهزية المستمرة وكفاءة الأداء.

وأكدت الهيئة أن هذه الخدمات تأتي امتدادًا لجهودها في تقديم تجربة ميسَّرة وآمنة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتجسيدًا لنهج العناية الشاملة بضيوف الرحمن، بما يعكس اهتمام المملكة الدائم براحتهم وخدمتهم.