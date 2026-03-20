عوالق ترابية ورياح على جدة حتى الواحدة صباحًا

الجمعة ٢٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ مساءً
المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات، على محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة صباح يوم غد.

