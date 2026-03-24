عودة 4 خطوط لنقل الكهرباء للخدمة في الكويت بعد تضررها من اعتداءات إيران

بالفيديو.. جريمة صادمة داخل متجر في أنطاليا التركية ماكرون يدعو إيران إلى الانخراط بنية حسنة في المفاوضات لإنهاء الحرب الأخضر يواصل استعداده لمواجهة مصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 العراق يستدعي القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية في إيران مشروع قرار بحريني أمام مجلس الأمن بشأن الملاحة بمضيق هرمز الدفاع المدني: تغيير نغمة زوال الخطر بالمنصة الوطنية للإنذار المبكر متنزه النخيل بمحافظة حقل.. واحة غناء تستقطب الزائرين بعيد الفطر عيّد بصحة.. 6 عادات تحقق التوازن الصحي محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
تمكنت الفرق الفنية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت، اليوم، من إعادة أربعة خطوط لنقل الطاقة الكهربائية إلى الخدمة، من أصل سبعة خطوط تعرضت لأضرار تقنية إثر سقوط شظايا جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأراضي الكويتية اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المهندسة فاطمة حياة، تأكيدها في بيان صحفي أن إعادة الخطوط الأربعة تمت وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة وإجراءات الأمن والسلامة الصارمة، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الفحص الشامل والتقييم الفني الدقيق لضمان سلامة الشبكة، موضحة أن الفرق الفنية تواصل العمل على مدار الساعة لاستكمال إصلاح الخطوط الثلاثة المتبقية، تمهيدًا لإعادتها إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن استقرار الإمدادات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.