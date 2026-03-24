عودة 4 خطوط لنقل الكهرباء للخدمة في الكويت بعد تضررها من اعتداءات إيران

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تمكنت الفرق الفنية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت، اليوم، من إعادة أربعة خطوط لنقل الطاقة الكهربائية إلى الخدمة، من أصل سبعة خطوط تعرضت لأضرار تقنية إثر سقوط شظايا جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأراضي الكويتية اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المهندسة فاطمة حياة، تأكيدها في بيان صحفي أن إعادة الخطوط الأربعة تمت وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة وإجراءات الأمن والسلامة الصارمة، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الفحص الشامل والتقييم الفني الدقيق لضمان سلامة الشبكة، موضحة أن الفرق الفنية تواصل العمل على مدار الساعة لاستكمال إصلاح الخطوط الثلاثة المتبقية، تمهيدًا لإعادتها إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن استقرار الإمدادات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

