عون: تدمير إسرائيل البنية التحتية اللبنانية تمهيد لغزو بري

دان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم (الأحد)، استهداف إسرائيل البنى التحتية والمنشآت الحيوية في جنوب لبنان وتدميرها، خصوصاً جسر القاسمية على نهر الليطاني، وغيره من الجسور.

وقال عون في بيان على حسابه في «إكس»: «إنّ هذه الاعتداءات تشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان، وتعتبر مقدمة لغزو بري طالما حذّر لبنان عبر القنوات الدبلوماسية من الانجرار إليه»، مضيفاً: «تعكس هذه التوجهات جنوحاً خطيراً نحو التدمير الممنهج للبنى التحتية والمرافق المدنية والمناطق السكنية في القرى اللبنانية، بما يرقى إلى سياسة عقاب جماعي بحق المدنيين، وهو أمر مرفوض ومدان وغير مبرر ويخالف صراحةً قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين ومرافقهم الأساسية».

وأِشار الرئيس اللبناني إلى «أنّ استهداف جسور نهر الليطاني، الشريان الحيوي لحركة المدنيين، يُعدّ محاولة لقطع التواصل الجغرافي بين منطقة جنوب الليطاني وسائر الأراضي اللبنانية ويعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويندرج ضمن مخططات مشبوهة لإقامة منطقة عازلة، وتثبيت واقع الاحتلال، والسعي إلى التوسع الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية»، داعياً المجتمع الدولي، خصوصاً الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات فورية لردع إسرائيل عن تنفيذ هذا الهجوم.

وأكد عون أن الاستمرار في الصمت أو التقاعس يُشجّع على التمادي في الانتهاكات ويُقوّض مصداقية المجتمع الدولي.

ميدانياً، استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم، جسر القاسمية وهو احد أهم الجسور التي تربط الجنوب اللبناني بمحافظة صيدا والعاصمة بيروت.

ويعد الجسر «شريان الجنوب» الحيوي، ويربط بين قضائي بنت جبيل وصور وبين صيدا وبيروت، ويمر فوق نهر الليطاني على الأوتوستراد الساحلي، ويكتسب أهمية استراتيجية كبيرة كونه الحلقة الأساسية بين شمال النهر وجنوبه، ويقع بالقرب من الجسر الروماني التاريخي الذي يعود إلى القرن الثالث أو الرابع الميلادي.

يذكر ان الغارات الاسرائيلية دمرت في الأيام الماضية جسر طرفلسيه – الزرارية.