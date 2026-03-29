غارة على أصفهان.. مقتل 4 من قادة الحرس الثوري

كشفت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، عن مقتل 4 من قادة الحرس الثوري، في هجوم شنه الطيران الأميركي والإسرائيلي، استهدف مدينة أصفهان الواقعة جنوب غرب العاصمة طهران.

ونشر إعلام إيراني صور قادة الحرس الثوري الأربعة الذين قتلوا في الغارات التي استهدفت أصفهان.

وكان التلفزيون الإيراني أكد أمس مقتل كل من عباس كرمي أحد قادة الحرس الثوري في طهران، وسعيد زنكنة أحد قادة الباسيج في الأهواز.

جاء ذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رئيس استخبارات بحرية الحرس الثوري بهنام رضائي، وكذلك قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، في هجوم على مدينة بندر عباس جنوبي إيران.

يذكر أن إسرائيل اغتالت في اليوم الأول من تفجر الحرب يوم الـ28 من فبراير الماضي عشرات القادة السياسيين البارزين، والعسكريين لا سيما في الحرس الثوري.

فقد أدت الغارات الإسرائيلية الأميركية المشتركة إلى اغتيال المرشد علي خامنئي، فضلاً عن قائد الحرس الثوري محمد باكبور، وعبد الرحيم موسوي رئيس أركان القوات المسلحة.

كما اغتالت إسرائيل قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، ووزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة، وخلفه كذلك، فضلاً عن عشرات القادة والضباط العسكريين.