Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
على دول مجلس التعاون والتطورات الخطيرة بالمنطقة

غدًا.. اجتماع طارئ وزاري خليجي-أوروبي لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
غدًا.. اجتماع طارئ وزاري خليجي-أوروبي لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ينعقد غدًا الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي؛ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة.

وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، أنه سيعقد غدًا الخميس، الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي، لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة معالي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، عبر تقنية (الاتصال المرئي).

قد يهمّك أيضاً
البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران

البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران

فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على المملكة

فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على المملكة

بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية

وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع المشترك يأتي لبحث ومناقشة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة، وتداعياتها السلبية التي طالت العالم أجمع.

وأكد معاليه، أن مجلس التعاون يسعى من خلال هذه الاجتماعات المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لإدانة الهجمات الإيرانية الغادرة التي طالت المدنيين ومنشآت البنية التحتية والمقرات الدبلوماسية في دول المجلس، ودفع المجتمع الدولي للقيام بمهامه وواجباته لوقف الحرب فورًا، بما يعزز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
أخبار رئيسية

هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف...

أخبار رئيسية
إصابة شخصين إثر سقوط شظايا طائرات مسيرة في دبي
العالم

إصابة شخصين إثر سقوط شظايا طائرات مسيرة...

العالم
الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي عدوان سافر وانتهاك صارخ للسيادة
العالم

الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي...

العالم
سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني
العالم

سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط...

العالم
ترامب: ندرس توفير حماية عسكرية لناقلات النفط بمضيق هرمز
العالم

ترامب: ندرس توفير حماية عسكرية لناقلات النفط...

العالم
الداخلية القطرية تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة نتيجة الهجوم الإيراني
العالم

الداخلية القطرية تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة...

العالم
الداخلية القطرية: إصابة 8 أشخاص جراء العدوان الإيراني
العالم

الداخلية القطرية: إصابة 8 أشخاص جراء العدوان...

العالم
جهاز أمن الدولة القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
العالم

جهاز أمن الدولة القطري يعلن القبض على...

العالم