غلطة سراي يفوز على ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تغلّب فريق غلطة سراي التركي على ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب “رامس بارك” بمدينة إسطنبول التركية، في ذهاب دور الـ(16) من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الغابوني ماريو ليمينا في الدقيقة السابعة، مانحًا فريقه أفضلية قبل مواجهة الإياب على ملعب “أنفيلد” بمدينة ليفربول في بريطانيا.